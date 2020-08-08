شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يطلع على سير العمل بالمركز الصحي بمنطقة لبنة بمديرية دوعن..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والعلاجية بالمركز الصحي بمنطقة لبنة بمديرية دوعن. وطاف المحافظ بأقسام المركز الصحي، متعرفاً من إدارته على نشاط العمل الصحي بالمركز، ودوره في استقبال الحالات المرضية وتقديم لها الرعاية الطبية والعلاج



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