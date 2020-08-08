محافظ حضرموت يلتقي مقدمة ومشائخ وأعيان مناطق لبنة والحيسر والدهمة بدوعن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمقادمة ومشائخ وأعيان مناطق لبنة والحيسر والدهمة بمديرية دوعن



وخلال اللقاء الذي حضره عضوا مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك والشيخ محمد العمودي، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر، استمع المحافظ البحسني إلى معاناة أهالي المناطق وهمومهم والصعوبات التي تواجه حياتهم اليومية، مطلعاً على مستوى الأوضاع الخدمية

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