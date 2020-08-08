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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يطلع على جاهزية معسكري الأدواس ورأس حويرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
اختتم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، زيارة تفقدية لمديرية دوعن استغرقت ثلاثة ايام، شارك خلالها أبناء المديرية والمناطق التابعة لها، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن أفراحهم بعيد الأضحى المبارك.
وافتتح المحافظ ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية بمديرية دوعن، واستمع وتعرف على احتياجات المديرية والمناطق التابعة لها. وتفقد المحافظ القائد الجاهزية القتالية للوائي شبام وحضرموت، واطلع على انتشار قوات اللوائين المنتشرة على جبال ومناطق مديرية دوعن والضليعة والمديريات المجاورة لها.
وأشاد المحافظ بالانضباط الأمني، وأكد على اهمية اليقظة ورفع الجاهزية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل. مشاركة الأهالي فرحتهم بالعيد استهل المحافظ البحسني، زيارته لمديرية دوعن بمشاركة أبناء المديرية أفراحهم بعيد الأضحى المبارك، حيث حضر جانباً من الألعاب الشعبية التي أقامها أبناء مديرية دوعن ابتهاجاً بالعيد، وزيارة المحافظ للمديرية.
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