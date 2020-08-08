شاهد.. البحسني يتفقد معسكر أمن صيف ويوجه بتعزيزه بالأفراد والاحتياجات العاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقّد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني جاهزية وسير العمل الأمني بمعسكر صيف بأمن مديرية دوعن.

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ورفع محافظ حضرموت التهاني والتبريكات لمنتسبي معسكر صيف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حاثاً أفراد المعسكر على رفع مستوى اليقظة والتحلي بالحس الأمني، مشدداً بالالتزام بالضبط والربط العسكري، وتنفيذ الأوامر العسكرية. ووجه القائد البحسني بتعزيز المعسكر بالأفراد والقوة اللازمة لسد حاجة المعسكر من الجنود، إلى جانب توفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التي يحتاجها المعسكر.

رافق المحافظ، عضوا مجلس النواب الشيخ محمد حسن العمودي، ومحمد بن مالك، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر.