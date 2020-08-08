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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام المسيلة يدشن افتتاح طريق وادي المسيلة المتضرر جراء السيول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
المهرة - الخليج 365
دشّن مدير عام مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، فتح طريق وادي المسيلة المتضرر جرًّاء السيول المتواصلة التي شهدها الوادي، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد والشيخ سعيد ميطان السماحي مستشار المحافظ لشؤون مديريتي المسيلة وسيحوت.
وخلال التدشين أشاد الدحيمي، بإهتمام الشيخ محمد علي ياسر محافظ المحافظة بمواطني مديرية المسيلة خاصة وأبناء المحافظة عامة وتوجيهاته الكريمة بسرعة فتح طريق وادي المسيلة وتزويد مناطق وقرى الوادي بالغذاء والدواء، شاكرا الجهود المبذولة من قبل مؤسسة للخير نسعى بالمحافظة وفاعلي الخير من سلطنة عمان الشقيقة على تقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للأسر العالقة.
وأكد الدحيمي بأن السلطة المحلية بالمديرية من الوهلة الأولى لتدفق السيول باشرت بإرسال سيارات إغاثة عاجلة و تحملت تكاليف النقل وقدمت للأسر العالقة بالساحل مواد غذائية وأضاحي للعيد، وجهزت شيول مع كل مايلزم إلاٌ انه لم يتمكن من العمل بسبب السيول المتواصلة.
وأشار الدحيمي أنه في إطار التنسيق مع مكتبي الصحة والسكان بالمديرية والمحافظة من أجل تسيير قافلة طبية مزودة بالدكاترة والمختبرات الطبية والأدوية المجانية لجميع مناطق وقرى وادي المسيلة.
ولفت الدحيمي إلى أن مواطني وادي المسيلة بصحة وسلامة ولاداعي لتدخل طيران التحالف وأن الأمور تجري على قدم وساق لإيصال المعونات إلى إخوانه أبناء وادي المسيلة.
وبعد التدشين تمت زيارة مستودع الإغاثة وتوزيع الحصص الغذائية على المناطق وسيتم بإذن الله من هذا المساء نقلها إلى مراكز الوادي .
حضر التدشين بعض عقال الحارات لمناطق الوادي وجمع غفير من مواطني وادي المسيلة
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