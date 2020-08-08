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مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي، اليوم السبت، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.

 

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وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بعدد من قذائف الهاون الثقيلة تساقطت بالقرب من منازل المواطنين، مما خلفت حالة من الهلع في أوساط المواطنين.

 

وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما تتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.  .

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