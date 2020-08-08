بدعم من الإمارات..  المشتركة ترسل جرافات لإصلاح الطرقات المتضررة من السيول في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

ارسلت القوات المشتركة، صباح اليوم السبت، جرافات لإصلاح الطرقات المتضررة من السيول بمحافظة الحديدة، وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة العاملة ضمن قوات التحالف العربي بالساحل الغربي.



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حيث قامت الجرافات بإصلاح ورفع الأضرار التي خلفتها السيول في الطرقات الرابطة بين المدن والمناطق السكنية، اهمها الجسر المتضرر والذي يقع في الطريق الرابط بين مدينة الخوخة وباقي مديريات محافظة الحديدة الساحلية.

وشكر المواطنين قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي العميد ابومحمد المزروعي ودولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية في إصلاح الأضرار والدمار التي لحقت بالطرقات والجسور جراء تدفق السيول.

وتأتي أعمال إصلاح الطرقات المتضررة من السيول ضمن التدخلات الطارئة لدول التحالف العربي من أجل التخفيف من معاناة المواطنين من السيول التي شهدتها محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية.