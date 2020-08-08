تشييع جثمان وزير خارجية الجنوب الأسبق عبدالعزيز الدالي إلى مثواه الآخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت العاصمة عدن، اليوم السبت، تشييع جثمان المناضل والسياسي البارز الدكتور عبدالعزيز الدالي، المستشار السياسي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وزير الخارجية السابق لدولة الجنوب، إلى مثواه الأخير بمقبرة الرحمن بمدينة المنصورة .



وجرى تشييع فقيد الوطن الدكتور الدالي إلى مثواه الأخير عقب الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد الرحمن، من قبل جموع المشيعين الذين تقدمهم العميد ناصر السعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة الرئاسة، رئيس انتقالي العاصمة عدن، ومدير مكتب رئيس المجلس، وعدد من رؤساء دوائر الأمانة العامة لعيئة رئاسة المجلس، وجمع غفير من زملاء الفقيد من الدبلوماسيين والسياسيين والعسكريين.

وعقب مواراة جثمان الفقيد الثرى، أدت قيادات المجلس الانتقالي الحاضرة واجب العزاء إلى نجله هاني وباقي أفراد أسرته، كما نقلت القيادات إليهم تعازي ومواسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، وإخوانه أعضاء هيئة الرئاسة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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ونعى المجلس المجلس الانتقالي الجنوبي، المناضل والسياسي البارز الدكتور عبدالعزيز الدالي، الذي وافاه الأجل أمس الجمعة، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.

وأشاد البيان بمناقب الفقيد النضالية وإسهامته في ميدان السياسية والعمل الدبلوماسي الجنوبي، من خلال العديد من المناصب المهمة التي تبوأها سابقاً، ودوره القيادي الفاعل والمؤثر في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد البيان إن خسارة الوطن الجنوبي بوفاة الدكتور الدالي، كبيرة وقاسية، حيث كان الراحل سياسياً حصيفاً ومناضلاً صلباً متفرداً، كما كان فارساً من فرسان النضال والعمل الدبلوماسي، وظل حتى الأيام الأخيرة من حياته ثابتاً في مواقفه، نشطاً في حياته السياسية