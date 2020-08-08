شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية يحذر المواطنين .. الأمطار الأشد غزارة ستكون الليلة على هذه الأربع المحافظات فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وتوقع المركز في نشرته التحذيرية، هطول أمطار متفاوتة الشدة، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى أجزاء من محافظة لحج جنوباُ.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات صعدة، حجة، المحويت, ريمة، كما قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

وذكر المركز أن أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها قد تشهد هطول أمطار متفرقة، فيما ستتراوح الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى مابين 20 إلى 40 عقدة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل.

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، والاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ولفت المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت 6 ملم في المحويت، و1.6 ملم في المعافر (تعز)، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية أقل شدة مما كانت عليه خلال اليومين الماضين معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي .