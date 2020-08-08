شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الرويشان" يوجه أقوى رسالة لجماعة الحوثيين في صنعاء بعد انهيار منزل شاعر اليمن الكبير.. شاهد ماذا قال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان رسالة قوية ومؤثرة لسلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء جراء الكوارث التي تشهدها المحافظة بسبب الفيضانات والتي تسببت مؤخرا بتهدم منزل شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني . . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقال الرويشان في منشوره الذي تابعه "يمن برس":"من فضلكم لا تجرفوا تراب هذا البيت (بيت البردوني) ،بل اجرفوا أنفسكم وانجرفوا بعيداً مع سيول صنعاء وأمطارها. وأضاف قائلا :" لاتجرفوا تراب هذا البيت دعُوهُ شاهداً عليكم متضرعاً لرب السماوات من ظلمكم وظلامكم ". وتابع الرويشان :"كُل حجرٍ هُنا أيقونة قدّيسة وكلُّ قبضةِ ترابٍ إلياذةٌ كبرى لاتموت ..مؤكدا أن انهيار بيت البردوني انهيار بلادٍ بأكملها . Advertisements واستطرد قائلا :"كارثة انهيار بيت الشاعر الكبير عبدالله البردوني في بستان السلطان في صنعاء القديمة قبل ساعات دلالة شؤم على رؤوسكم ، انهيارات بيوت صنعاء القديمة ستكون وبالاً عليكم وعلى إهمالكم ولا مبالاتكم " وختم منشوره بالقول :"لاتجرفوا تراب وأحجار هذا البيت ..سنحتفظ بكل ذرةٍ منه دواءً في قلوبنا وكحلاً في عيونن..لاتجرفوه وانجرفوا أنتم وغوروا ! وانهار منزل الشاعر والمؤرخ اليمني الراحل عبدالله البردوني جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء يومي الخميس والجمعة. وقالت مصادر محلية إن منزل الشاعر البردوني الواقع حارة المنصور بصنعاء القديمة انهار ضمن سبعة منازل تهدمت نتيجة الأمطار المتواصلة على العاصمة منذ نحو أسبوعين. وأوضحت أن المنزل سقط بما فيه من كتب ومجلدات أثرية تابعة للشاعر الراحل مشيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في المدينة التاريخية جراء الأمطار والسيول الجارفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الرويشان" يوجه أقوى رسالة لجماعة الحوثيين في صنعاء بعد انهيار منزل شاعر اليمن الكبير.. شاهد ماذا قال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.