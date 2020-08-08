شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن وفاة زوجة سفير ودبلوماسي رفيع في لبنان متأثرة بإصابتها بانفجار بيروت ( صورة وتفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، السبت، وفاة هيدويج والتمانز موليير، زوجة السفير الهولندي في لبنان، متأثرة بجراحها إثر انفجار مرفأ بيروت.

وقالت الوزارة، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى ننقل نبأ وفاة زميلتنا هيدويج والتمانز موليير (56 عاما) متأثرة بالجروح التي أصيب بها في الانفجار الهائل بيروت، الثلاثاء"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

والخميس، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن موظفة بسفارة ألمانيا في بيروت قتلت في الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة الثلاثاء وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصًا وأصاب خمسة آلاف.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس في بيان: "أسوأ مخاوفنا تأكدت. موظفة بسفارتنا ببيروت قتلت في منزلها في أعقاب الانفجار".

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وقال متحدث إنها نُقلت إلى المستشفى، مضيفًا أن الانفجار ألحق أضرارًا كبيرة بالمبنى وتسبب أيضًا في إصابة أربعة آخرين على صلة بالسفارة.

وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 154 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابًا سياسيًا حادًا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.