شكرا لبحثكم عن خبر جرعة سعرية جديدة في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في شركة النفط عن ارتفاع مرتقب لاسعار الوقود في العاصمة عدن.
وقال المصدر الى ان جالون البترول 20 لتر سيرتفع الى اكثر من 6600 ريال.
وشهدت مدينة عدن ازمة وقود خلال الايام القليلة الماضية.
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