شكرا لبحثكم عن خبر جرعة سعرية جديدة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في شركة النفط عن ارتفاع مرتقب لاسعار الوقود في العاصمة عدن. Advertisements وقال المصدر الى ان جالون البترول 20 لتر سيرتفع الى اكثر من 6600 ريال. وشهدت مدينة عدن ازمة وقود خلال الايام القليلة الماضية.

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