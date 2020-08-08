شكرا لبحثكم عن خبر فتاة يمنية رفضت نزع حجابها مقابل المشاركة في برنامج شهير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال ناشطون يمنيون ان برنامج (ذافوايس كيدز) للأطفال الغى مشاركة فتاة يمنية بسبب ارتدائها الحجاب.

ورفضت ضحی الحكيمي ، نزع حجابها متمسكة بحريتها في اختيار ملابسها.

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وكانت الحكيمي قد قدمت للمشاركة في البرنامج الغنائي المخصص للاطفال وتم قبولها قبل ان يمنعها البرنامج من المشاركة بسبب حجابها.

ونال موقف ضحى اشادة واسعة من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ،بحسب ما رصده «مأرب برس».

يشار الى ان البرنامج الغنائي ذافوايس كيدز المخصص للكبار، ظهرت فيه مشاركات يرتدين الحجاب في المواسم السابقة.