شكرا لبحثكم عن خبر العقربي يحذر من جرائم البسط على الأراضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المحامي مراد الزيادي محامي الشيخ مازن العقربي الوكيل العام وشيخ مشائخ عقارب السيلة من تصاعد جرائم البسط على أراضي الدولة وأراضي المواطنين في مدينة عدن لتتصدر قائمة الجرائم المتعددة التي تشهدها المدينة في ظل الانفلات الأمني المهيب الذي تشهده المدينة منذ أربعة أعوام . Advertisements و حمل الزيادي الأجهزة الأمنية مسؤولية نهب أراضي الدولة والاعتداء عليها، داعياً إلى إيقاف البسط على الأراضي الواقعة حول كدمة السيلة في منطقة سائلة العقارب بجعولة و التي تبعد عن عدن بحوالي عشرة الكيلومترات . مؤكداً أن هذه الأراضي تعتبر من الأراضي التأريخية القديمة التي كانت تشتهر بصناعة الفخار و المواد الخزفية القديمة و التي يعود تأريخها إلى أكثر من ألف سنة قبل الميلاد بحسب الحفريات و التنقيبات عن الآثآر التي دخلت المنطقة في فترات سابقة . هذا و كانت محافظة عدن قد شهدت تصاعد في عمليات النهب والسطو على الأراضي و التي طالت الأراضي الخاصة بالمواطنين و أراضي الدولة والمرافق العامة والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العقربي يحذر من جرائم البسط على الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.