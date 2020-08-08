ميناء عدن خالٍ من نترات الأمونيوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

الخليج 365 - عدن

نفت السلطات في ميناء عدن جنوب اليمن ما تردد عن وجود حاويات محملة بـ نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي تسببت في حريق مرفأ بيروت المدمر.



وأكد بيان لإدارة الإعلام في الميناء نفي السلطات وجود أي شحنة تحتوي على نترات أمونيوم، عادّةً ما نشر بهذا الشأن تحريف وتزييف للحقائق.

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وقال البيان :”إنه وحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقة وقطاعاته فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيمائية تصنيف رقم واحد وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم اثنين والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم سبعة للمواد المشعة”.

وأكدت إدارة الإعلام في ميناء عدن أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.