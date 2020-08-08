شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انهيار منزل الشاعر اليمني البردوني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلّفت السيول الجارفة التي ضربت اليمن، الجمعة، عشرات القتلى فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، من بينهما منزل الشاعر اليمني الراحل عبدالله البردوني.



ويصادف انهيار المنزل مع اقترب الذكرى الـ 21 لرحيل الشاعر اليمني الذي توفي في 30 آب/ أغسطس 1999.

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