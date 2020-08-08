وزارة التربية تنفي خبر تأجيل الدراسة..  وتؤكد إن 6 سبتمبر 2020 هو موعد بدء الدراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

الخليج 365 - عدن

نفت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تأجيل الدراسة الى بداية اكتوبر القادم.



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حيث أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان النفي الى ان الدراسة ستبدأ في 6 سبتمبر 2020 م .

وتهيب وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن بأبنائها الطلاب والطالبات وأولياء امورهم الى التأكد من مثل هذه الاخبار التي تنشر في كثير من المواقع الاخبارية دون مصدر موثوق، وتؤكد الوزارة الى ان مصدرها الاساس لنشر التعاميم والقرارات هو موقع وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية الرسمي.

الجدير ذكره ان الوزارة نشرت سابقا على موقعها الرسمي بقرارها الوزاري التقويم الدراسي لعام 2020 / 2021 م والذي بموجبه ستبدأ الدراسة في 6/ سبتمبر / 2020م.