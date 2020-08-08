شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة نواب كتلة الكتائب من البرلمان اللبناني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت النائبة بولا يعقوبيان ونواب حزب "الكتائب"، اليوم السبت، عن استقالتهم من مجلس النواب اللبناني، غداة انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف.
وتأتي هذه الاستقالات من البرلمان بعد انفجار بيروت، هي الثانية من نوعها حيث أعلن النائب في كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، مروان حمادة استقالته.
وأوضح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أن كتلته النيابية لن تستقيل من البرلمان، لكي لا تفسح المجال أمام سيطرة التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) وحزب الله على البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة نواب كتلة الكتائب من البرلمان اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.