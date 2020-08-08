شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو عجيب من المسلسل الكارتوني «عائلة سيمبسون» يتكهن بما حدث في لبنان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو متداول من المسلسل الكارتوني "ذا سيمبسونز " تشابه غريب في الأحداث يثير الشك حول تنبؤ الكارتون الغريب بما حدث في لبنان .
ويظهر الفيديو صورة شبيهة بنفس انجار بيروت مع بناية طبق الأصل مع البناية التي ظهرت بالقرب من انفجار بيروت .
ومع ذلك فقد شككت تقارير في صحة هذا التشابه وعلاقته ، مؤكدة ان هذه البناية ذات تصميم منتشر، وان تفجير الكارتون كان يستهدف غسالة أطباق وليس مدينة بأكملها .
وكان الكارتون نفسه قد أثار الكثير من الشكوك بعد تشابه حلقاته بأحداث عالمية كفيروس كورونا ، ومقتل الأمريكي جورج فلويد ، وترشح "ترامب "لرئاسة أمريكا .
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