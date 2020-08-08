تعز: نجاة قائد الشرطة العسكرية من كمين مسلح وإصابة 3 من مرافقيه

نجا قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، مساء اليوم الجمعة، من كمين مسلح نصبته مسلحون خارجون عن القانون.



وقال مصدر في الشرطة لـ"يمن شباب نت" إن العميد محمد سالم الخولاني قائد الشرطة العسكرية، نجا من كمين مسلح نفذته مجموعة خارجة عن النظام والقانون في مفرق مديرية جبل حبشي.



وأشار المصدر إلى إصابة 3 من مرافقي الخولاني اثنين منهم حالتهم خطيرة.



وأوضح أن العناصر التي نفذت الكمين يقودهم توفيق الوقار وهو مطلوب أمنيًا.



وتعرض قائد الشرطة العسكرية للكمين المسلح عندما كان عائدًا من قريته في عزلة الكلائبة التابعة لمديرية المعافر بحسب المصدر.



وأمس الخميس، نفذت الشرطة حملة لملاحقة "الوقار" ومجامعيه المسلحة، المتهمين بتهريب مشتقات نفطية إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.