شكرا لبحثكم عن خبر اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت، اليوم السبت، مواجهات بين قوات الوية العمالقة التابعة للحكومة الشرعية، ، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر في القوات الوية العمالقة والقوات المشتركة " بأن عناصر من مليشيات الحوثي نفذت محاولة تسلل باتجاه مواقع في شارع الخمسين وسيتي ماكس وحي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة.

وأضاف أن مواجهات عنيفة دارت بمختلف الأسلحة امتدت إلى محيط معسكر الدفاع الساحلي في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة.

Advertisements

ووفقا للمصدر، تمكّنت القوات من إحباط محاولة تسلل "للمليشيات الحوثية"، وتكبيد الجماعة قتلى وجرحى، في حين أصيب عدد من العسكريين.

من جهة ثانية، قالت "جماعة الحوثي " عبر موقعها الرسمي، إن القوات المشتركة قصفت بأكثر من 10 قذائف مدفعية و8 صواريخ كاتيوشا، شارع الخمسين بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف العيارات.

وذكرت أن قصفا مماثلا بأكثر من 17 قذيفة هاون استهدف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية، في حين تعرضت مناطق باتجاه شرق مديرية حيس إلى 8 قذائف هاون.