شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء: وفاة الطبيب اليمني شهاب العماد المتخصص في زراعة الكلى بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مصادر طبية في صنعاء عن وفاة طبيب،يمني شهير بزراعة الكلى . Advertisements وقالت المصادر ان الدكتور شفيق العماد زارع الكلى باليمن توفى اليوم وذلك بعد صراع مع مرض كورنا. يذكر ان الدكتور شفيق كان نموذج واكثر من يتعامل مع مرضاه بإنسانية ورحمة.

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