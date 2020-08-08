أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 8 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

المشتركة تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494198/ الهلال الإماراتي تسير قافلة مساعدات للمتضررين من السيول بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494199/ السيول تجرف مخيمات الحيمة للنازحين في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494203/ مكتب الثقافة يختتم فعاليات مهرجان قلعة القاهرة العيدي الثالث بتعز https://www.elyamnelaraby.com/494208/ ثلاثة قتلى وجرحى جراء انهيار صخري في إب بسبب الأمطار الغزيرة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/494211/ وفاة طفل برصاص راجع في إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/494212/ وفاة طفلين وإصابة الأم إثر انهيار منزلهم جراء الأمطار في إب https://www.elyamnelaraby.com/494213/ الأرصاد يعلن عن النشرة التحذيرية لل24 ساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/494215/ محلل سياسي يتحدث حول الدور الايراني القطري في تمويل الجماعات الارهابية في المنطقة https://www.elyamnelaraby.com/494220/ باحث سياسي يتحدث حول دور حزب الله الارهابي في زعزعة الاستقرار بالمنطقة https://www.elyamnelaraby.com/494221/

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