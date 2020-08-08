الأرصاد يعلن عن النشرة التحذيرية لل24 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت عن، النشرة التحذيرية لل 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالي.



وكشف عن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي : المحويت 6 ملم - المعافر1.6 ملم، كما هطلت يوم أمس أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية أقل شدة مما كانت عليه خلال اليومين الماضين معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي جعلها الله سقيا خير وبركة.

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وقال المركز وتشير أخر خرائط الطقس المختلفة والنماذج العددية في المركز الوطني للارصاد الى تراجع نسبي في حالة عدم الاستقرار في الأجواء على اجزاء واسعة من محافظات بلادنا مقارنة بالأيام القليلة السابقة.

وتوقع المركز الوطني للارصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة ( متوسطة الى غزيرة ) مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى أجزاء من محافظة لحج جنوباُ , تكون أكثر غزارة على محافظات ( صعدة، حجة، المحويت, ريمة ) كما قد تشمل الأمطار اجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها ، وقد تشهد أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها هطول أمطار متفرقة.

كما توقع أن تتراوح الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى مابين 20 إلى 40 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الاخوة الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها وينصح بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والأنزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة، وضرورة الأحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.