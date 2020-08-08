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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طفلين وإصابة الأم إثر انهيار منزلهم جراء الأمطار في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
إب - الخليج 365
انهار منزل في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، وتسبب بوفاة طفلين وإصابة أمهم بشكل بالغ.
وأفاد سكان محليون أن طفلين توفيا "ولد وبنت" من أسرة المنيدي، وأصيت الأم جراء إنهيار منزلهم في منطقة "خودان" بمديرية يريم شمال شرق محافظة إب، نتيجة الأمطار التي تشهدها البلاد.
وبحسب السكان فقد نجت طفلة من الموت تدعى "عفراء المنيدي"، فيما نقلت الأم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في الوقت الذي تعاني من إصابات بالغة وفق مصادر طبية.
ويوم أمس الأول توفي مواطن من بيت الفائق وأصيب إثنان بشكل بالغ جراء إنهيار صخري في إحدى الطرقات بعزلة الأعماس بمديرية السدة شرق محافظة إب.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة إب هذه الأيام بخسائر بشرية ومادية وجرف للأراضي الزراعية وخراب في الطرقات خصوصا المناطق التي تقع شرق المحافظة من مديريات السدة والنادرة والشعر
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