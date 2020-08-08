مقتل مواطن برصاص مسلح في إب

قُتل مواطن عشريني، برصاص أحد المسلحين، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهها المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقال مصادر محلية، إن المواطن "مطهر مصلح علي عاطف" قتل برصاص شاب يُدعى " سنان محمد قاسم الرعيني" في ظروف غامضة.



وتشير المصادر إلى أن المجني عليه كان يعاني من حالة نفسية، وعثر عليه مقتولاً في أرض تابعة للجاني بمديرية القفر شمال غرب إب.



وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم الجنائية وانتهاكات حقوق الانسان.

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