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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الثقافة يختتم فعاليات مهرجان قلعة القاهرة العيدي الثالث بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
تعز - الخليج 365
اختتمت فعاليات مهرجان قلعة القاهرة العيدي الثالث الذي نظمه مكتب الثقافة في محافظة تعز لمدة ثمانية أيام على التوالي برعاية محافظ المحافظة نبيل شمسان ، ووزير الثقافة مروان دماج.
وتخلل المهرجان تقديم العديد من الفقرات الفنية والثقافية المتنوعة بمصاحبة الفرقة الفنية والموسيقية وفرقة الفلوكلور الشعبي التابعة لمكتب الثقافة والتي نالت استحسان الزائرين.
كما حضر المهرجان خلال فترة فعالياته عدد من المسؤولين والمعنين في المحافظة والعديد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية وسط حضور جماهيري كبير من ابناء المدينة.
وشهد اليوم الختامي تكريم عددا من الإعلاميين والمصورين الذين وثقوا والتقطوا الصور الأجمل للقلعة والجمهور خلال أيام المهرجان، بجوائز مالية بالاضافة الى تكريم فريق وطاقم مسرحية الخلاص والعديد من الجوائز المتنوعة المقدمة للجمهور، عبر برنامج مسابقاتي تم اعداده من قبل مكتب الثقافة.
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