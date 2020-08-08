شكرا لبحثكم عن خبر رسميا .. النائب العام يبدأ التحقيق في قضية نترات الامونيوم في ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بناء على خطاب تكليف رسمي من د.علي الاعوش النائب العام للجمهورية، وجه رئيس النيابة القاضي قاهر مصطفى بالتحقيق بموضوع حاوية نترات الامونيوم في ميناء عدن.



وكلف رئيس النيابة وكيل نيابة الامن والبحث بالنزول الى الميناء للتحقق من موضوع وجود نترات الامونيوم في ميناء عدن.



ولقي التفاعل السريع من قبل القاضي قاهر مصطفى بقضية النترات ترحيب واسع من قبل المواطنين.

