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الهلال الإماراتي تسير قافلة مساعدات للمتضررين من السيول بالتحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

الهلال الإماراتي تسير قافلة مساعدات للمتضررين من السيول بالتحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات غذائية وايوائية للنازحين المتضررين من السيول والأمطار التي تعرض لها مخيم الحيمة بمديرية التحيتا ومخيمات النازحين في الخوخة جنوب الحديدة، وذلك تلبية لنداء الاستغاثة التي أطلقها النازحين.

 

وسارعت فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، إلى توزيع المساعدات الغذائية والايوائية على مئات النازحين المتضررين الذين جرفت السيول مخيماتهم واتلفت ممتلكاتهم وشردتهم إلى العراء.

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من جانبهم عبر النازحين المتضررين عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، وتوزيع المساعدات الإنسانية والايوائية لهم والتي تخفف من معاناتهم جراء الضروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الأضرار التي تعرضون لها من السيول والأمطار الغزيرة.

 

 وتأتي هذه الاستجابة العاجلة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار الأعمال الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، للنازحين والسكان في محافظة الحديدة والساحل الغربي لتخفيف من معاناتهم جراء الضروف الصعبة التي يعيشونها

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