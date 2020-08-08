شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

خاضت القوات المشتركة، معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية شرق مدينة الحديدة وأوقعت في صفوف المتسللين الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن معارك عنيفة اندلعت بيت القوات المشتركة وعناصر متسللة من مليشيات الحوثي في شارع الخمسين وحي 7يوليو وسيتي ماكس شرق المدينة.

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وأضاف المصدر أن القوات المشتركة أجبرت المليشيات على التراجع والفرار بعد أن أوقعت في صفوف المتسللين خسائر فادحة تمثلت بمصرع وجرح عدد من عناصر الحوثيين.

هذا وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة اثر محاولاتها احتراق الخطوط الأمامية.