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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تطلق نيران أسلحتها على الجبلية والفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
أطلقت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها المتوسطة على منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا، على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بشكل عشوائي.
وأضافت المصادر ان الإستهداف الحوثي تبعه عمليات قنص للمدنيين الماره في الطرقات والمزارع، مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين ونشر حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.
وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بشكل يومي، ضمن انتهاكاتها الصارخ للهدنة الأممية الضاربة بالمعاهدات الدولية عرض الحائط
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