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مليشيات الحوثي تطلق نيران أسلحتها على الجبلية والفازة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

مليشيات الحوثي تطلق نيران أسلحتها على الجبلية والفازة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها المتوسطة على منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

 

وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا، على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بشكل عشوائي.

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وأضافت المصادر ان الإستهداف الحوثي تبعه عمليات قنص للمدنيين الماره في الطرقات والمزارع، مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين ونشر حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

 

 

 وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بشكل يومي، ضمن انتهاكاتها الصارخ للهدنة الأممية الضاربة بالمعاهدات الدولية عرض الحائط

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