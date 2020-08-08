شكرا لقرائتكم خبر عن بالدليل القاطع.. زعيم المقاومة اللبنانية يكشف عن الجهة المتورطة في تفجير مرفأ بيروت ويتوعد برد “الصاع صاعين”. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان يكون للمقاومة اللبنانية أي ضلوع في تفجير بيروت قائلا : أنفي نفيا قاطعا مطلقًا حاسما حازما، أنه لا يوجد لنا أي شيء في المرفأ، لا مخزن ولا صاروخ ولا بندقية ولا رصاص ولم يكن عندنا أي شيء في مرفأ بيروت، وليس عندنا ولن يكون عندنا أي شيء في المرفأ

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مؤكدا أن الجميع يعرف كيف دخلت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن أدخلها ومتى، وابعض الدول لعربية والقوى السياسية حسموا روايتهم بأن الذي انفجر في المرفأ هو مخزن لصواريخ حزب الله فهناك شهداء من جمهورنا وأنصارنا في انفجار مرفأ بيروت.

وقال :” مؤسسات حزب الله وأفراده شاركوا في عملية رفع الأنقاض وغيرها واليوم كل قدراتنا البشرية والمادية هي بتصرف الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ، نحن حاضرون لتأمين المساكن للعائلات التي فقدت منازلها في انفجار بيروت وتحتاج إلى وقت حتى إصلاحها ومن المفترض أن تظهر حقيقة الانفجار في وقت سريع، وأتمنى على الرأي العام عندما تظهر الحقيقة أن يحاكم وجدانيا القنوات التي افترت على حزب الله في قضية انفجار المرفأ

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وأضاف ان “التضليل الإعلامي ضد حزب الله في قضية انفجار المرفأ يصل إلى حد التحريض على الحرب الأهلية والوقت الآن هو لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين ورفع آثار الانفجار، أما السجال السياسي فسنؤجله إلى وقت لاحق ، والأولوية الآن هي للتعاطف والتضامن وعبور المأساة الإنسانية، ثم نتجه إلى السجال السياسي”

واردف قائلا : “المقصر والمفسد لا دين له ولا طائفة، ويجب أن يحاسب على أساس ما قام به ولا يجب أن يذهب التحقيق إلى مراعاة المستوى الطائفي، وكائنا من كان المسؤول يجب أن تسيطر الحقيقة والعدالة على التحقيق والمحاكمة فكل القوى السياسية تقول أنها تثق بالجيش اللبناني، بالتالي يجب أن يقبل هؤلاء بأن يتولى الجيش الوطني مسؤولية التحقيق في الحادث”

واكد أن من الممكن طرح خيار التحقيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية رغم اعتقادي بأن الجيش اللبناني قادر لوحده على التحقيق وإعلان النتائج وتعاطي الدولة اللبنانية مع حادثة اليوم مصيري، وهذا التعاطي سيكون ناتجه مصيريا، وسنحسم على أساسها إن كان يوجد دولة في لبنان أو لا يوجد.

وحذر قائلا :إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من الوصول إلى نتيجة في التحقيق والمحاكمة، فليس هناك أمل ببناء دولة في لبنان فوجود النيترات لهذه المدة في المرفأ دليل إهمال وتقصير وفساد، وإذا لم يتمكن دعاة محاربة الفساد من القيام بأي شيء تجاه هذا الموضوع، فلا أمل في بناء دولة لبنانية وهذه الحادثة لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام، ويجب أن يحاكم كل المسؤولين عنها دون أي تغطية وحماية.

ودعا السيد حسن نصرالله السلطات إلى أقصى درجات الجدية والحزم لمحاكمة كل من هو مسؤول عن هذه الحادثة ويجب إعطاء أمل للشعب اللبناني بأن تقوم دولة في لبنان عبر تحقيق العدالة في التحقيق والمحاكمة في حادث.