شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن خبر هام من رئاسة الجمهورية وهذا ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضى ثلاثة اشخاص غرقا بالسيول في منطقة نقم بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وتدفقت سيول الأمطار الجارفة مساء أمس الخميس، على حارة السد في منطقة نقم ما ادى الى وفاة ثلاثة أشخاص غرقا و اضرار كبيرة بمنازل المواطنين . واعلنت السلطات المحلية في العاصمة صنعاء عن انشاء حواجز عاجلة لمنع تدفق السيول نحو احياء صنعاء .

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كما ادت السيول الى جرف عدد من الشوارع في الأحياء الجنوبية بالعاصمة .

على سياق متصل وجه رئيس ما يسمى المجلس السياسي بصنعاء مهدي المشاط محافظي المحافظات بتشكيل لجان طوارئ على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

وبحسب توجيه الرئيس المشاط، يرأس لجان الطوارئ أمين العاصمة ومحافظو المحافظات وعضوية وزارة الداخلية، والأشغال، المياه والبيئة، والدفاع المدني، والصحة، والمجلس الاعلى للشئون الانسانية والزراعة والمدن التاريخية، لعمل التدخلات العاجلة والسريعة بحسب طبيعة ونمط المحافظات.

كما وجه رئيس السياسي الأعلى اللجان في مختلف المحافظات بالنزول الميداني إلى أماكن تواجد السيول والمنازل المعرضة للسقوط أو المنحدرات، ومنازل السكان الذين على جوانب الأودية، وتفقد السدود والحواجز، والعمل على إيجاد منافذ لتصريف المياه جراء تدفق السيول، وتوعية الأهالي والسكان وإصلاح ما استطاعت إصلاحه وما لم تستطيع، يتم رفع تقرير بهذا الشأن إلى رئاسة الجمهورية.

وتضمنت التوجيهات أيضاً إنشاء غرفة عمليات في أمانة العاصمة وكل محافظة وتخصيص رقم مجاني واستمرار مهمة اللجان في المتابعة لمدة شهر، وفي حال استمرت الأمطار تستمر اللجان في مهامها وأعمالها.

ووجه الرئيس المشاط صندوق التراث والتنمية الثقافية، بسرعة ترميم المنازل التراثية المهددة بالسقوط ومواجهة الحالات الطارئة.