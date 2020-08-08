شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : فتحي بن لزرق يقلب الطاولة بعنف وينشر وثيقة دامغة تؤكد وجود نترات الأمونيوم بميناء عدن .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد محرر يمن دايركت قبل قليل منشورين للصحفي فتحي بن لزرق أثبت فيهما بوثيقة دامغة صدق ما قاله عن وجود نترات الأمونيوم في ميناء عدن، ورد فيهما على البيان الإعلامي الذي صدر عن الدائرة الإعلامية للميناء وتم فيه نفي وجود نترات الأمونيوم داخل الميناء.



فيما يلي المنشوران مع الوثيقة:

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

..........

المنشور الأول:

البيان الذي أصدرته الدائرة الإعلامية لميناء عدن ونفت فيه وجود أي مواد خطرة على ارصفة الميناء مجاف للحقيقة وغير واقعي وكاذب.

وهذا امر يعلمه كل مسئولي الميناء من اكبرهم إلى اصغرهم .

قال البيان ان المواد الموجودة هي مادة اليوريا وليست نترات الامونيوم وانها ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحضر عملية نقلها أو خزنها.

حسنا طالما وهي ليست مواد متفجرة ولا مشعة ولا يحضر نقلها او خزنها لماذا يتم احتجازها منذ 3 سنوات فوق رصيف الميناء؟

هل من اجابة لهذا السؤال فقط؟

اعتبرني طفل ، جاهل شخص احمق فقط اقنعني ..

انت تقول انها لاخطرة ولايحزنون ..

اذا ما الذي تفعله هذه الحاويات 3 سنوات حجزا؟

املك كل الادلة القاطعة على ما اوردته في ادعائي السابق وادعو إدارة ميناء عدن لرفع قضية ضدي واستدعائي للنيابة وتشكيل لجنة حكومية للنزول إلى رصيف الميناء والتأكد عيانا من موجود هذه الحاويات وفحص محتوياتها .

علما انه وابتدأ من يوم الأحد القادم سيتم الشروع في إجراءات إخراج هذه الحاويات والتخلص منها امام انظار جميع العاملين في الميناء وهو امر لن يستطيع أي طرف اخفائه ببيان أو غيره.

وحينها سنكون بحاجة الى اجابة على السؤال التالي ..

Advertisements

طالما وهي ليست مواد متفجرة ولا مشعة ولا يحضر نقلها او خزنها لماذا سيتم التخلص منها؟

اتفهم تعرض إدارة ميناء عدن لضغوط هائلة دفعتها لاصدار هذا البيان لكن هذا لايعني ان نقبل بحالة التزييف هذه .

مطلبي تشكيل لجنة مستقلة للنزول إلى الميناء واحالتي إلى التحقيق فورا فيما يخص هذه الواقعة ..

أقول هذا وانا على ثقة انه وابتدأ منذ يوم الأحد ستتم إجراءات النقل والتخلص لهذه الكميات واعدكم ان انشر فيديوهات النقل والتخلص على صفحتي ، لا لشيء إلا تأكيدا على اننا لانقول إلا الحقيقة ولا شيء سواها .

انا صحفي ولست مسئولا لكنني احرص على تتبع الحقيقة ،ربما اخوض في ملفات شائكة على الدوام لكنها الصحافة مهنة المتاعب .

حرصت وعاهدت نفسي على قول الحقيقة للناس .

فتحي بن لزرق

..........

المنشور الثاني:

هذه الوثيقة الاولى من بين 32 وثيقة املكها حول الشحنة المحجوزة.

تتضمن هذه الوثيقة الدلائل التالية:

عدد الحاويات المحتجزة 140حاوية كما ادعيت..

هذه الحاويات محتجزة منذ 3سنوات كما ادعيت.

اكدت الرسالة ان بقاء هذه المواد فيه اضرار للميناء.

نوع المواد الموجودة في هذه الحاويات تفصل فيها لجنة محايدة.

هذه فقط اول وثيقة..

حينما اقول انا لا اكذب انا اعي ما اقوله..

فتحي بن لزرق