شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يدمي القلب...شاب يقضي غرقاً أمام أعين وعدسات المصورين في صنعاء (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشهد يدمي القلب...شاب يقضي غرقاً أمام أعين وعدسات المصورين في صنعاء (فيديو)

قضى شاب غرقاً، اليوم الجمعة، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية أمام المواطنين الذين كانوا يصورون تفاصيل المشهد بهواتفهم الجوالة وعجزوا عن انقاذه.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

وأظهر فيديو - - قيام شاب في العشرينيات يطلب النجدة لإنقاذه من الغرق أثناء سباحته في نفق دار سلم جنوب العاصمة صنعاء الذي تراكمت فيه مياه الامطار لعدم وجود تصاريف سيول في النفق.

ووفق الفيديو قفز شاب في محاولة لإنقاذه إلا أنه سرعان ما عاد أدراجه خائباً عبر حبل مده إليه من كانوا يشاهدون غرق الشاب الآخر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ اكثر من اسبوعين امطاراً غزيرة ادت إلى وفاة العشرات وتضرر وانهيار عدد من المنازل والطرق.