شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : إعلان حالة الطوارئ القصوى في ثلاث مديريات بصنعاء. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أن سيول الامطار غمرت حيا سكنيا في حارة السد بمنطقة نقم ، وتسبب في وفاة عدد من المواطنين غرقا، يجري انتشال جثثهم.

وأكد عدداً من الأهالي في منطقة نقم بالعاصمة صنعاء عن وفاة ثلاثة مواطنين جراء السيول المتدفقة إلى حارة السد بمنطقة نقم.

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يأتي غمر سيول الامطار لحارة السد في حي نقم، بالتزامن مع غمرها حي الروضة بالكامل، وتهدد عدد من المنازل في مدينة صنعاء القديمة، وفيضان مياه سائلة صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية عن سقوط ضحايا من المواطنين جراء السيول المتدفقة إلى منازلهم، في حين أعلنت حكومة صنعاء حالة الطوارئ في حي الروضة ونقم ومنع الناس من الحركة بالإضافة إلى إغلاق الشوارع والطرقات.

وتتواصل الامطار الغزيرة المصحوبة بعواصف ردعدية ورياح شديدة، على اليمن منذ اسبوعين، على نحو غير مسبوق، بفعل التغيرات المناخية، مخلفة عشرات القتلى وخسائر مادية بالغة.