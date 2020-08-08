شكرا لقرائتكم خبر عن خبر عاجل | السعودية تعلن رسمياً وفاة الرجل الأول للملك سلمان في ظروف غامضة ومصادر تكشف المستور ” صورة” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السلطات السعودية وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي الفريق محمد بن عبد الله العايش.
البيان الرسمي الذي نعى العايش برر وفاته بانه بسبب مرض عضال , غير ان ناشطين ومغردين رجحوا مقتله بعملية قصف لقوات الحوثيين بصواريخ وطائرات مسيرة على مواقع واهداف عسكرية سعودية .
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وشغل العايش عددا من المناصب منها مساعد وزير الدفاع بمرتبة وزير، وقائد القوات الجوية، وقائد قاعدة “الملك خالد”.
ونعت السعودية عددا كبيرا من قادتها العسكريين الكبار خلال الاشهر الماضية , وارجعت وفاتهم جميعا الى الامراض , وهو ما يثير شكوك المتابعين والمتهمين بالشأن السعودي .
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