شكرا لقرائتكم خبر عن ليست إلا البداية.. الأمطار الغزيرة قادمة بقوة خلال الأيام المقبلة على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر في الأرصاد الجوية، إن التوقعات، اليوم الجمعة، مازالت متواصلة بهطول أمطار متفاوتة بين غزيرة جدا ومتوسطة وخفيفة على محافظات المرتفعات الغربية.

مؤكداً أن التوقعات تتركز على قطاع المرتفعات الغربية من تعز وشرق لحج وشمال أبين حتى شمال صعدة، لافتاً إلى ان “هناك مؤشرات على إحتمال هطول بَرَدْ على بعض مناطق من محافظات؛ إب، ذمار، صنعاء، وعمران. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال المصدر”التوقعات أيضاً تشمل هطول أمطار غزيرة جدا خاصة على قطاع الوسط من المرتفعات الغربية والذي يشمل محافظات؛ إب، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، وشرق الحديدة. وتابع “التوقعات الجوية تشير بأن الأمطار ستتركز خلال الثلاثة الأيام المقبلة على المرتفعات الغربية، ومن الممكن جدا حدوث قيم متطرفة وانحرافات بالتوقعات وتتوسع إلى خارج المرتفعات الغربية”. واضاف “من يوم الإثنين المقبل من المتوقع أن تتوسع الأمطار الغزيرة شرقا صوب محافظات؛ حضرموت، شبوة، والمهرة”نتيجة منخفض جوي شمال شرقي بحر العرب

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