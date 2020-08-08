شكرا لبحثكم عن خبر البحرين: إحباط عمليتي تهريب متفجرات من إيران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الداخلية البحرينية، مساء امس الاول الخميس إحباط عمليتي تهريب مواد متفجرة من إيران. وأوضحت الداخلية البحرينية أن حزب الله يقف وراء عمليتي تهريب مواد متفجرة من إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: إحباط عمليتي تهريب متفجرات من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.