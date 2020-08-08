محافظ مأرب يوجه بصرف 100 مليون ريال لكل مديرية لمواجهة كارثة السيول

وجه محافظ مأرب سلطان العرادة اليوم الجمعة، بتعزيز حساب السلطات المحلية للمديريات بمبلغ 100 مليون ريال لكل مديرية من حساب التنمية، لمواجهة أضرار سيول الأمطار وفيضان سد مأرب.



وشدد على ضرورة تحرك السلطات المحلية بالمديريات بشكل سريع للاستجابة لاحتياجات الناس ومواجهة الأضرار القائمة والمحتملة كل في مديريته وفقا للأولويات الطارئة، وفي مقدمتها تقديم المساعدات للأسر المتضررة.



مشيرا إلى ضرورة "بدء إنقاذ التجمعات السكانية التي تحاصرها السيول وفيضان مياه السد، أو المتوقع محاصرتها، وإصلاح الطرقات المتضررة وحماية الكباري وعبارات السيول فيها وصيانتها".



بالإضافة إلى عمل المصدات اللازمة للمياه، وتعزيز جوانب الحماية والأمن لتجمعات النازحين والمجتمع المضيف في مختلف المديريات.



كما شدد على سرعة التحرك لحماية الطريق الدولي الرابط بين محافظة مأرب ومحافظة حضرموت من جهة وبمحافظات البيضاء وشبوة من جهة أخرى، واجراء الأعمال اللازمة لحماية الكباري في تلك الخطوط من الانهيار.



لافتا إلى الإسراع بإصلاح الطرق في المديريات المتضررة وترميم عبارات المياه فيها حتى لا تعزل المديريات بفعل السيول، وإجراء الاصلاحات اللازمة للأضرار التي تعرضت لها بعض المشاريع الهامة والمؤسسات الحكومية.



وكلف محافظ مأرب مدراء المديريات والسلطات المحلية بسرعة استكمال أعمال المسح للأضرار والتقييم للاحتياجات في المديريات، ليتم رفعها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم بخصوصها.