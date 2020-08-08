كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2020 06:55 صباحاً - بعد ظهورها بالحجاب في ليلة النصف من شعبان، عادت سما المصري الى فيديوهاتها المعتادة ونشرت مقطع لوصلة رقص جديدة لها.

وظهرت سما المصري في الفيديو الجديد الذي نشرته على انستغرام وهي ترقص في منزلها بفستان قصير وعلقت كاتبة: “الحاله اشتغلت احيييه… ايوه باه صومنا وفطرنا الحمد لله اهو خدنا شويه حسنات تغفر لنا شويه ذنوب….”.

وكانت سما المصري قد ظهرت بالحجاب وهي تنشد اغنية دينية بمناسبة ليلة النصف من شعبان منذ يومين.

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وردت سما المصري على سخرية بعض متابعيها منها بتدوينة على الانستغرام قالت فيها: “قال يعني انا عندي شيزوفرينا وكل شويه بحال…ايوه ياروح امك انا عندي شيزوفرينا انا مريضه ياض منك له ومش بس كده وعندي جرب وباكل في صوابع رجليا بالليل وبامشي علي الحيطه وقت فراغي وباكل خفافيش صاحيه ذي الصينين انت باه ايش حشر امك في الليله دي؟؟ ماتخليك في جحرك لما نروحلك ياروح خالتك ولا تحب اخلي مقام الكلب اعلي من مقامك يانطع منك له؟؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحجاب.. سما المصري في وصلة رقص: “صمنا وفطرنا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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