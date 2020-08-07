شكرا لبحثكم عن خبر تعز: وفاة فتاة بحريق بترول في منزلهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كانت مصابة بفقدان حاسة الشم المؤقت ..

قالت مصادر محلية ان فتاة في السابعة عشرة من عمرها توفت مساء الجمعة في مستشفى الثورة بتعز العاصمة متأثرة بحريق اصابها نتيجة عدم تمييزها بين دبة البترول ودبة الماء عندما ارادت ان تطبخ وابتلت ثيابها بما فاض من دبة البترول التي كانت تظنها ماء وهي فاقدة لحاسة الشم المؤقت.

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وقال المصدر ان الفتاة المتخرجة من الثانوية العامة بتقدير كبير، تدعى ملاك اليعقوبي كانت تنوي التقدم لامتحانات القبول بالجامعة، وان البترول كان وقود الدراجة النارية التي يعمل عليها والدها ليعيل الاسرة والتي كان ينوي بيعها لمساعدة ابنته على مواجهة مصاريف الجامعة.

وبتعاون الطيبين تم نقل الفتاة الى المستشفى في حالة حرجة، وبعد معاناة ، انتقلت الفتاة الى جوار ربها مساء اليوم .