شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يصدر اعلان عاجل بشأن غارة جوية في الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الجمعة، مراجعته للعملية التي نفذها في محافظة الجوف شمالي اليمن أمس الخميس. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد ركن تركي المالكي في بيان"إن التحالف ينظر بجدية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، في ادعاءات بوجود أضرار جانبية في محافظة الجوف اليمنية". وأشار المالكي إلى أن التحالف يقوم بمراجعة "العمليات المنفذة". وزعمت مليشيات الحوثيين ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس الخميس سيارات نقل كانت في طريقها بمنطقة المعاطرة بين مديريتي العنان، وخب والشعف التابعتين لمحافظة الجوف، ما أدى لسقوط اكثر من 20 شخصاً بين قتيل وجريح.

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