شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة يمنية فاتنة ترفض الشهرة والمشاركة ببرنامج عالمي بعد طلبهم منها عمل مخل بالدين والادب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء يمنيون على التواصل الاجتماعي ان برنامج (ذافوايس كيدز) للأطفال الغى مشاركة فتاة يمنية بسبب ارتدائها الحجاب،ورفضت ضحی الحكيمي ، نزع حجابها متمسكة بحريتها في اختيار ملابسها متمسكة بالادب والتعليمات الدينية التي تربت عليها

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وكانت الحكيمي قد قدمت للمشاركة في البرنامج الغنائي المخصص للاطفال وتم قبولها قبل ان يمنعها البرنامج من المشاركة بسبب حجابها.

ونال موقف ضحى اشادة واسعة من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار الى ان البرنامج الغنائي ذافوايس كيدز المخصص للكبار، ظهرت فيه مشاركات يرتدين الحجاب في المواسم السابقة.