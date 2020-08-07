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وزارة التربية تنفي خبر تأجيل الدراسة وهذا موعدها

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عدن - ياسمين التهامي - نفت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تأجيل الدراسة الى بداية اكتوبر القادم، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان النفي إلى أن الدراسة ستبدأ في 6 سبتمبر 2020 م .

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وتهيب وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن بأبنائها الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الى التأكد من مثل هذه الأخبار التي تنشر في كثير من المواقع الاخبارية دون مصدر موثوق.

وتؤكد الوزارة إلى أن مصدرها الأساس لنشر التعاميم والقرارات هو موقع وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية الرسمي moe-ye. net الجدير ذكره أن الوزارة نشرت سابقاً على موقعها الرسمي بقرارها الوزاري التقويم الدراسي لعام 2020 / 2021 م والذي بموجبه ستبدأ الدراسة في 6/ سبتمبر / 2020م


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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