شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد أن استنفدت رصيده.. السعودية تسعى للإطاحة بالفريق (علي محسن الأحمر) .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو ان السعودية تخطط لإزاحة نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر عن المشهد وقد هاجم عدد من الاعلاميين السعوديين الجنرال محسن في صحف سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي واتهموه بالخيانة للسعودية وقاموا بنشر وثائق لم يتم التاكد من صحتها تشير الي صرف ملايين الدولارات من قطر للجنرال علي محسن بهدف عرقلة عمل التحالف وغيرها من الاتهامات التي لم تثبت بشكل رسمي .

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الحملة التي استهدفت الجنرال الاحمر يبدو انها لاقت ضوء اخضر سعودي ،ويلوح البعض الى وقوف السفير السعودي محمد ال جابر وراء الحملة ضد الجنرال الاحمر،وسبق للسفير السعودي ان اساء للاحمر بشكل كبير عندما كشف عملية تهريبه من الحوثيين بتاريخ 21 سبتمبر 2014م باسم عائلة السفير على متن طائرة مروحية من مطار صنعاء إلى الأراضي السعودية مذكراً انه لولا السعودية انقذت حياته لكان من عداد الموتى، او الاسرى.

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وافاد مصدر مقرب من الجنرال الاحمر ،ان مكتبه قدم شكوى للسلطات السعودية حول اساءات رموز إعلامية سعودية على منابر متعددة للجنرال لكن الشكوى لم تجد استجابة سعودية .

وكان الرد اليمني حول تلك الاساءات التي وجهت للجنرال الاحمر هزيل ،حيث كان الرد على لسان مصدر وليس على لسان وزير الاعلام ،وتضمن الرد الاستنكار لتلك الحملات التي وصفت بالهادفة لتشويش المعركة والتشكيك بالعلاقة المصيرية بين الدولة والشعب اليمني من جهة ومن جهة التحالف وخلط الاوراق.

ويرى بعض رواد التواصل الاجتماعي ان بعض الاساءات التي صدرت ضد الجنرال الاحمر هي عتاب اخوه على امر لايدمر علاقتهم الاخوية باعتبار محسن احد اهم اصدقاء السعودية باليمن منذ عقود وبعض الخلافات لاتدمر تلك الروابط القوية .

بينما يرى البعض الاخر ان السعودية تخطط لازاحة الاحمر تماماً عن المشهد بعد ان وجدت وثائق اتصال له مع قطر التي تعتبرها السعودية والامارات خصم لدود .

وينظر بعض المحللين ان المجلس الانتقالي كان لديه ضوء اخضر من التحالف وصعد ضد الحكومة في عدن وعدد من المحافظات بهدف خلط الاوراق وإعادة هيكلة التحالف لجسد الشرعية وتغيير توازنات بهدف القضاء وتجميد من يعتبرهم التحالف حلفاء لقطر بالخفاء .