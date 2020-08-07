شكرا لقرائتكم خبر عن الخيانة تأتي من الداخل .. الحباري ينقلب على الحوثيين ويوجه هذا الخطاب لزعيم المليشيا " عبدالملك الحوثي " وهكذا كانت نهايته ! صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي فارس الحباري والمعين من قبل المليشيا الحوثية محافظا لمحافظة ريمة أنه اكتشف مؤخرا الحوثيين قدموا الى العاصمة صنعاء للسلب والنهب وإبقاء المناصب لمن سماهم "العترة المطهره" بينما تكون المقابر مصير أبناء الشعب اليمني. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ووجه الحباري خطابه عبر حسابه في تويتر الى زعيم المليشيا الحوثية قائلا ” اين جيت يا سيد عبدالملك مما بيحصل للشعب والوطن من عترتكم المطهره طلعت اللقيه سود (فحم)”

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كانت هذه تفاصيل خبر الخيانة تأتي من الداخل .. الحباري ينقلب على الحوثيين ويوجه هذا الخطاب لزعيم المليشيا " عبدالملك الحوثي " وهكذا كانت نهايته ! صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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