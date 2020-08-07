شاهد ماذا يفعل طفلان بشوارع لندن من اجل اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - طفلان جمعا 53 ألف دولار من أجل مساعدة #اليمن من بيع عصير الليمون.. أيان وميكائيل صديقان في الـ6 من العمر فقط، دفعهما حزنهما بسبب الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن إلى مد يد العون، فقررا بيع عصير الليمون أمام منزلهما في لندن. يقول ميكائيل: "إذا لم نساعد اليمن، فسيظلون فقراء إلى الأبد وقد يمرض بعض الناس وقد يموتون". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ووفقاً لليونسيف يحتاج 12 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية. المصدر عربي+

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