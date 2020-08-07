شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تعلن وفاة مساعد وزير الدفاع السابق وقائد القوات الجوية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
توفي اليوم الجمعة، الفريق محمد العايش، مساعد وزير الدفاع، وقائد القوات الجوية السابق في المملكة العربية السعودية .
ونعت وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، إثر مرض عانى منه سائلة المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأضافت: «إنا لله وإنا إليه راجعون».
وذكر مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أن الصلاة ستتم على الفقيد والدفن في مقبرة الشمال بعد مساء اليوم الجمعة.
الجدير بالذكر أن الراحل الفريق محمد العايش حصل على عدة أوسمة وميداليات وأنواط من بينها :
-وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.
-وسام الملك فيصل – الدرجة الرابعة.
-وسام تحرير الكويت.
-وسام الاستحقاق الوطني – الجمهورية الفرنسية.
-وسام النجمة البرونزية – الولايات المتحدة الأمريكية.
-وسام الاستحقاق الوطني – الولايات المتحدة الأمريكية.
-ميدالية الصقر للطيران – الدرجة الأولى ( 1000 ساعة تدريس على طائرة ف – 15 ).
-ميدالية الصقر للطيران – الدرجة الثانية ( 1000 ساعة تدريس على طائرة اللايتننج).
-ميدالية المسجد الحرام.
-ميدالية تحرير الكويت.
-ميدالية التقدير العسكري الدرجة الأولى.
المصدر: صحيفة عكاظ
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