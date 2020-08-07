شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان هيثم بن طارق يصدر قراراً عاجلاً بشأن تفجير بيروت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، اليوم الجمعة، قرارًا عاجلًا بشأن لبنان، وذلك عقب انفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة عشرات الضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة قامت بتسيير رحلات إغاثة جوية إلى الجمهورية اللبنانية، إثر الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت، وذلك بتوجيهات سامية من السلطان هيثم بن طارق.

وأوضحت أنه تم تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطاني العماني، والتي أقلعت تباعًا ابتداءً من صباح هذا اليوم، وتحمل على متنها موادة طبية متنوعة، واحتياجات إنسانية ضرورية.

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ويأتي تسيير هذه الرحلات الإغاثية في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها السلطنة في الحالات الطارئة والاستثنائية، وسوف تستمر هذه الرحلات إلى العاصمة بيروت على مدى الأيام القادمة، وذلك تضامنًا مع الجمهورية اللبنانية وبما يسهم في مواجهة آثار وتداعيات هذا الانفجار، وفقًا للوكالة العمانية.

وكانت سفارة سلطنة عمان أصدرت بيانًا في وقت سابق، أعربت فيه عن “تضامن السلطنة ووقوفها مع جمهورية لبنان وشعبها الشقيق وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

يذكر أن انفجارًا مدمرًا، وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت تسبب بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنًا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.